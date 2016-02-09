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Ethem Sancak: Kardeşime yönelik suikast girişimi FETÖ'nün işi

"Olaydan bir ay önce de bana bir tehdit mektubu yazmışlardı"

09 Şubat 2016 19:23

Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a yönelik suikast girişimi iddiasına ilişkin olarak konuşan Ethem Sancak, "Murat'a saldırı FETÖ'nün işi" iddiasında bulundu.

Akit TV ekranlarında yayımlanan 'Fatin Dağıstanlı ile Pazar Manşetleri'ne katılan Sancak, “ FETÖ’nün yayın organları Murat’a suikastın gerçekleştiği gün ‘Ethem Sancak’ın oğlu vuruldu’ diye verdiler. Olaydan bir ay önce de bana bir tehdit mektubu yazdılar ‘sana evlat acısı yaşatacağız’ diye. Bir ay önce tehdit mesajı geliyor ‘Sana evlat acısı yaşatacağız’, suikast oluyor hemen ertesi gün Zaman gazetesi ‘Oğlunu vurdular’ diye veriyor. Enteresan bir şey bu" ifadelerini kullandı. 

Fatin Dağistanlı’nın “Yani FETÖ’den mi şüpheleniyorsunuz?” sorusuna Sancak, “Onlar yaptılar, onların güttüğü onların yönlendirdiği, onların bağlantı içerisinde olduğu bir çete tarafından yapıldı bu saldırı. Sebebi de şu idi: Murat Sancak’ın yönettiği Star gazetesi saldırıdan 1 ay önce FETÖ’nün himmet paralarını Kıbrıs’ta kumarda yediğini ifşa etti ve manşet yaptı. Onları en çok bu yaraladı. Zaten tehdit mektubu da bunun üzerine geldi” şeklinde cevap verdi.

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