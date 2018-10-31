ETHA muhabiri Kayar tahliye edildi

Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Ali Sönmez Kayar ile birlikte 5’i tutuklu 9 kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamı hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi.

Tutuksuz yargılanan üç sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerini de kaldırdı. Sanıkların yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 19 Şubat 2019’da görülecek.

İki tanık yeniden dinlenecek

Bugünkü duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkan Vekili Sıtkı Güngör, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Deniz Esen ile SES Bakırköy Şube üyesi Narin Duru ve Eren Bulut; tutuksuz sanıklardan Boran Atıcı ve Mustafa Çapar katıldı.

Savcı mütalaasında, dosyada ifade veren Sercan Kaya’nın tanık olarak yeniden dinlenmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını, adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar Merve Karaçay, Boran Atıcı ve Muszafertafa Çapar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamını, hakkında yakalama kararı olan Hüseyin Pamuk yönünden yakalama emrinin infaz edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkları tahliye ederken, tanıklardan Sercan Kaya ile sanık Ali Sönmez Kayar’ın talebiyle tanık Zafer Atıl’ın tekrar dinlenmesine karar verdi.

ETHA’ya erişim, 3 yıldır engelli

İnternet sitesine 27 Temmuz 2015'ten beri erişim engeli olan Etkin Haber Ajansı (ETHA), haberlerini facebook'tan yayınlamaya devam ediyor.

ETHA editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva Cuştan 25 Ekim 2017’de, ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar 6 Şubat’ta tutuklanmıştı. ETHA muhabiri Adil Demirci de Nisan 2018’de tutuklandı.

Savcı Kenan Zurnacı’nın hazırladığı 277 sayfalık iddianamede avukat ve gazeteciler Temel ve Cuştan da dahil 13’ü tutuklu 23 kişiye, Türk Ceza Kanunu’nun 314/2. maddesi ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca “[MLKP] silahlı terör örgütüne üyelik” ve yine TMK’nın 7/2. maddesi uyarınca “örgüt propagandası” suçlamaları yöneltiliyor. Gazetecilerin izlediği haberler suç olarak gösteriliyor.

Ali Sönmez Kayar ile yargılanan sekiz kişiye de İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu'nun hazırladığı iddianamede "örgüt üyeliği" suçlaması yöneltiliyor.

Gazetecilerden Cuştan, 17 Temmuz’daki ilk duruşmada tahliye edildi, Kayar da bugün tahliye oldu. İsminaz Temel ve Adil Demirci halen tutuklu.

BİA Medya Gözlem Raporu’na göre, 123 gazeteci Ekim 2018’e hapiste girdi.