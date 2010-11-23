-ETHA ENCOMİ: 75 - PINAR KARŞIYAKA: 82 İZMİR (A.A) - 23.11.2010 - Basketbolda, FIBA EuroChallenge (G) Grubu'ndaki 2. maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nden ETHA Encomi'yi 82-75 yendi. Nicosia'daki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Pınar Karşıyaka, birinci periyodu 27-11, devreyi de Stanojevic'in etkili oyununa rağmen 44-36 geride bitirdi. Üçüncü periyodu 59-54 önde tamamlayan ETHA Encomi karşısında dördüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika kala rakibi karşısında 74-73 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan yeşil kırmızılı takım, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da 23 sayı atan Holston ile 22 sayı kaydeden Stanojevic karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan Andre Smith, bu sezon ilk kez ETHA Encomi maçında forma giydi. Pınar Karşıyaka, üçüncü maçında 30 Kasım Salı günü İzmir'de İsrail'in Apoel takımı ile mücadele edecek.