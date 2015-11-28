Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Ergün serbest bırakıldı. Sokağa çıkma yasağının ardından Silvan'a giden Ergün hakkında "Kürt halkı onurlu barış istiyor" başlıklı yazısı gözaltına alınan Ergün, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ETHA’nın haberine göre gece boyunca gözaltında tutulan Ergün, bugün sevk edildiği adliyede ifade verdi.

Ergün ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ergün, “Silvan’da gerçekleri gördüm ve yazdım. Orada namlunun ucunda haber takip eden gazeteci arkadaşlarımız vardı. Dün yine iki tane gazeteci arkadaşımız tutuklandı. Ülkede basın özgür deniliyor ama değil. Biz her zaman kadrajımızı ezilenlerden yana çevirdik, bundan sonrada ezilenlerin yanına çevireceğiz. Gerçeklerin karartılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.