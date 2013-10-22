Etek giyen öğrenciye disiplin cezası iddiası

Hülya Karabağlı / ANKARA

Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Balıkesir Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi'nde bir grup kız öğrencinin etek giydiği için disipline verildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. “Okulda, tesettüre serbest, etek giyen öğrencilere ceza” diyen Gümüş, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Balıkesir Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi'nde verilen etek cezasına velilerin sert tepki gösterdiğini ifade eden Gümüş, Milli eğitimin AKP döneminde en fazla tahribata tabi kalan alan olduğunu savundu. Gümüş, Ayvalık Küçükköy Beldesi'nde Mecit Ataklı İlköğretim ve Ortaokulu'nda bir Türkçe öğretmeninin okula tesettür kıyafetiyle gelebildiğine işaret ederken, öğrencilere "etek giyemezsiniz" diyen zihniyetin "çağ dışı" olduğunu vurguladı. Gümüş, çifte standart uygulandığının altını çizdi.

Önergenin gerekçesi sorular şöyle:

-Söz konusu okulun bu uygulamasını doğru buluyor musunuz?

-Söz konusu okulun uygulaması serbest kıyafet uygulamasına aykırı değil midir? Konuya ilişkin soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

-Bakanlığınızın, öğrencilerin etek giymesinin sakıncalı olduğuna dair bir yaklaşımı var mıdır? Bu tür yaklaşımları çağ dışı buluyor musunuz?

-2013 / 5125 karar sayılı yönetmeliğinizde okul yönetimlerinin kıyafetlerde belli kurallara gitmek için velilerin yarısından fazlasının onayını almak zorunda olduğu ifade edilmektedir.

-Söz konusu uygulamada bu kural uygulanmış mıdır? Şayet uygulanmadı ise, okul yönetimine, yönetmeliğe aykırı hareket etmekten dolayı ceza verilecek midir?"