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Ekonomi

Ete yüzde 20 zam gelebilir!

Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, yeni tebliğle birlikte fiyatlarda yüzde 10 ile 20 arasında artış beklendiğini söyledi

20 Mart 2013 12:17

Et Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, yürürlüğe giren ''Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği''yle birlikte et ürünlerindeki kalitenin artmasına bağlı olarak yüzde 10 ile 20 arasında fiyat değişimi beklediklerini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Bılıkçı, şunları söyledi:

"Mesela tebliğle birlikte fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk olacak. Bir ürünün fermente olabilmesi için de belirli bir protein değerine ulaşması gerekiyor. O yüzdende et ürünlerini etin daha kaliteli yerlerinden yapın ki kaliteyi yakalayabilin."

Toplantıda konuşan Bılıkçı, tebliğ kapsamındaki düzenlemeyle artık çocukların ve ailelerin güvenle tüketebileceği sağlıklı ve geleneksel ürünler için gerekli altyapının sağlandığını belirtti.


En çok sucuk yeniyor


Toplantıda sektöre dair bilgiler veren Bılıkçı, geleneksel Türk şarküteri ürünleri arasında en çok tüketilen ürünün sucuk olduğunu ifade etti.

Mustafa Bılıkçı, "Bizde en çok tercih edilen şarküteri ürünleri sucuk ve pastırma. Yabancı ülkelerin ise sosis, salam ve jambon. NİELSEN verilerine göre sucuğun toplam pazardan aldığı pay yüzde 54.52, salamın yüzde 21.24, sosisin yüzde 13.2, pastırmanın ise yüzde 5.80. Bunları yüzde 3.17 ile kavurma, yüzde 1.14 jambon, yüzde 0.69 ile füme et takip ediyor" diye konuştu.


915 ton kırmızı et tüketildi


Türkiye'de 2012'de 915 bin ton kırmızı et üretimi sağlandığını bildiren Bılıkçı, şunları kaydetti:

"Geçen yılın kırmızı et ithalatı 25 bin 435 tondur. 2012'de ithal edilen canlı hayvan sayısı ise 465 bin 634'tür. TÜİK'in 2012 kayıt verilerine göre ülkemizde tüketilen toplam kırmızı et miktarının en fazla yüzde 15'i küçükbaş hayvandan sağlanmaktadır. 2012 yılında kişi başı kırmızı et tüketimi ise 12 kilogram olarak telaffuz ediliyor. ABD'de kişi başı kırmızı et tüketimi 60, AB ülkelerinde ise 30 kilogram civarındadır. Ülkemizde halen AB düzeyindeki verilere ulaşılamamıştır."

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