Ete dereceli fiyat geliyor; yağlı et ile yağsız etin fiyatı farklı olacak

Tarım Bakanlığı, Avrupa'da marketlerde uygulanan kırmızı etin fiyatlandırma sistemi için derecelendirme sistemi getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile marketten ya da kasaptan alınan etin yaşına, yağına ve kalitesine göre farklı derecede notu olacak. Farklılık fiyatlara da yansıyacak. Yağlı et, yağsız ete nazaran daha ucuzdan satılacak.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Tarım Bakanlığı’nın başlattığı çalışmayla ABD ve Avrupa Birliği’nde (AB) bulunan et derecelendirme sistemi, Türkiye’de de uygulanacak. Buna göre, karkas etler, hayvanın yaşı, cinsiyeti, kalitesi, yağlılık derecesi, rengi gibi kriterlere göre sınıflandırılacak.

Uzmanlar derece puanı verecek





Her ete, özelliklerine göre bir derecelendirme notu verilecek. Bu sistemle, fiyat da etin derecesine göre oluşacak. Dünyada etin derecelendirmesini yapacak eksperler bulunurken, Türkiye’de de Tarım Bakanlığı uzmanları ya da bakanlığın yetkilendirdiği uzmanlar derecelendirme puanını belirleyecek. Kesimde görev yapacak uzmanlar, etin kalitesine göre belirlenen dereceyi de etin üzerine damgalayacak. İnek eti ve dana eti, kalite ve lezzet olarak farklı değere sahipken, vatandaşa yüksek fiyatla düşük kaliteli etin satılması da önlenecek. Dünyada etin içindeki yağ damarlarını gösteren mermerleşme derecesini belirlemek için MR, tomografi ve ultrason gibi çekim teknikleri de kullanılıyor. Türkiye için de bu yöntemler devreye girebilecek.



Kesime de standart gelecek





Bakanlığın çalıştığı derecelendirme cetveline göre, genç boğa, erişkin boğa, inek, düve gibi sınıflandırmalar olacak. Karkas et, yağ içeriğine göre 1’den 5’e kadar puanlanacak. En yağlı olan 5 puan alacak. Etin uygunluğu için de harflerle P (poorzayıf), E (excellentmükemmel) ve S (super - süper) gibi değerler verilecek. Kesim standardı da oluşturulacak. Hayvanların kesilecek noktaları hepsinde aynı olacak.

Yetkililer, Türkiye’nin her yerinde farklı karkas fiyatlarına rastlandığını belirterek “Fiyat, 21 lira da 24 lira da olabiliyor; işte bu sınıflandırmayı yapamadığımız için. Bu sistemle, etin kalitesine göre fiyatı olur. Tüketici de kaliteyi görür” dedi. Yetkililer, biraz zaman alacak sistemin oturmasıyla vatandaşın dana etine inek eti fiyatı vermek zorunda kalmayacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarla ile raf arasındaki fiyat farkı konusunda sektöre ikazlarının olduğunu belirterek “Ette de sütte de diğer ürünlerde de bu mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Bakan Çelik, Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri ile toplantı öncesinde, tarım sektörünün bulunduğu noktayı tespit etmek ve bundan sonraki çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi. Tarım sektörünün çok dinamik bir alan olduğunu, bu alanda her türlü eleştiriye açık olduklarını belirten Çelik, tarım sektörü geleceğinin son derece önemli olduğunu, diğer alanlarda olduğu gibi politize edilemeyeceğini kaydetti.