-ETBİR, RAMAZANDA ET FİYATLARINI ARTIRMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Et Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) üyeleri, ramazanda et fiyatlarını artırmayacak. ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Kayar imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır gündemi meşgul eden kırmızı ette fiyat tartışmasının, ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala devam ettiğine değinildi. ETBİR üyelerinin ramazanda fiyatları artırmayacakları belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Halkımızın ramazanda uygun fiyatla et yemesi için kırmızı ette ramazan ayında bir fiyat değişikliği olmayacak. ETBİR olarak yetmiş milyon insanın et fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenmeyeceğini, onları mağdur etmeyeceğimizi duyuruyoruz. Herkes rahatlıkla geçen sene ne kadar et tükettiyse bu sene de tüketebilir. Halkın ramazan ayındaki gıda tüketiminin fiyat artırma sebebi olarak görülemeyeceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.''