ETA'ya kadın lider

Bask’ın bağımsızlığı için mücadele eden örgütün siyasi kanat liderliğine 1 çocuk annesi Sorzabal Diaz’ın getirilmesi, örgütte erkek egemenliğinin son bulduğu şeklinde yorumlandı.



İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden terör örgütü ETA’nın siyasi liderlerinin son aylarda düzenlenen operasyonlarla bir bir yakalanmasının ardından bu görevi bir çocuk annesi Iratxe Sorzabal Diaz isimli kadın üstlendi.



İngiliz Times gazetesinin haberine göre, İspanyol polisi, ETA’nın yeni siyasi liderinin Sorzabal olduğunu düşünüyor. İspanyol polisinin bir raporunda, Sorzabal’dan ETA’nın “ideolojik yapısının en önemli üyesi” diye söz ediliyor.



Sorzabal Diaz’ın bu göreve geldiğinin doğrulanması halinde, bu, “maço” bir örgüt olarak bilinen ETA içinde kadınların iktidarı erkeklerin elinden almakta olduğu anlamına gelecek.

Sorzabal Diaz , 20 saldırı düzenleyen bir ETA komandosuyla bağlantısı yüzünden Fransa’da 1997 yılından itibaren 3 yıl hapis yatmış, 2001’de de örgütün liderlerinden biriyle olan ilişkisi yüzünden de tutuklanmıştı.



Sorzabal Diaz’ın yüzlerce ölümden sorumlu tutulan ETA içinde, hem annelik hem de militanlık yapan tek kadın olmadığı belirtiliyor. ETA’nın en güçlü kadın üyelerinden biri olarak görülen ve 14 cinayetten sorumlu tutulan Soledad Iparraguirre Guenechea da 2004 yılında tutuklanmıştı. Iparraguirre’nin de bir oğlu bulunuyordu. ETA’nın “1 numaralı adamı” olarak gösterilen “Thierry” lakaplı siyasi lider Francisco Javier Lopez Pena’nın 2008’in Mayıs ayında yakalanmasının ardından, “Txeroki” lakaplı Garikoitz Azpiazu örgütün liderliğine geçmiş, onun da geçen yıl aralık ayında yakalanmasından sonra yeni sorumlu Aitor Elizaran Aguilar olmuştu. Aguilar da geçen pazartesi günü Fransa’da yakalanmıştı.



Saldırılarında 1968’den beri 820 kişi öldü



1959’da kurulan ETA (Euzkadi Ta Askatasuna - Bask Anayurdu ve Özgürlüğü) Örgütü ilk ölümlü saldırısını 1968’de gerçekleştirdi. 41 yıl içinde ETA saldırılarında ölenlerin sayısı 820’yi aştı. İspanyol hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından örgüt 2007’nin ortalarında 15 aylık ateşkes ilan etti. Ancak bu tarihten sonra İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, ETA’yla barış müzakerelerine dönmeyeceğini bildirdi; İspanyol ve Fransız güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla örgütün lider kadrosuna ağır darbe indirildi.