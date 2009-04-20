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Dünya

ETA yeni Bask hükümetine saldırıcaktı

Fransa'da yakalanan ETA liderinin de bulunduğu 9 teröristin, yeni Bask hükümetine karşı saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

20 Nisan 2009 03:00

İspanya ve Fransa'da hafta sonunda düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve aralarında Jurdan Martitegi adlı ETA liderinin de bulunduğu 9 teröristin, yeni Bask hükümetine karşı saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Müsteşarı Antonio Camacho, polisin operasyonlarda elde ettiği bilgilerde, ETA'nın, Bask özerk yönetiminde kurulan yeni hükümete karşı saldırı hazırlığı içinde olduğuna ilişkin ipuçları bulunduğunu belirtti.

İspanya tarihinde ilk defa sosyalist partiden bir adayın Bask özerk yönetimi başkanı olacak olmasının ETA'yı harekete geçirdiği ileri sürüldü.

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