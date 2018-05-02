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Dünya

ETA tamamen silahsızlandı

ETA'nın 10 gün içerisinde kendisini feshetmesi bekleniyor

02 Mayıs 2018 20:06

İspanya'nın Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için savaşan 'Bask Yurdu ve Özgürlük Örgütü' (ETA), son silahlarını da Fransız yetkililere teslim etti.

Silah bıraktılar

İspanya'da yıllardır faaliyet gösteren ETA, Nisan ayının başlarında silahsızlanma sürecini başlatmıştı. 2011 yılının Ekim ayında faaliyetlerine son veren örgüt, son silahlarını da Fransız yetkililere teslim etti. Fransa Bayonne Cumhuriyet Savcısı Samuel Vuelta Simon açıklamayı doğrulayarak, silahların Bayonne şehrinin güneyinde belli bir bölgeye bırakıldığını söyledi. Simon, silahların Terörle Mücadele Bürosu tarafından incelenme altına alındığını aktardı.

Yasa dışı araçlara el konuldu

Öte yandan Fransız polisi, olay yerinde 200 yasa dışı araç plakasına da el konduğunu duyurdu. ETA, Franko rejimine karşı kurulduğu 1959 yılından 2011 yılına kadar, Bask ve Navarra Bölgesi'nde gerçekleştirdiği saldırılarla 829 kişinin ölümüne neden oldu. ETA 8 Nisan'da silahsızlanma dönemine girdiğini duyurmuştu. ETA'nın 10 gün içerisinde kendisini feshetmesi bekleniyor.

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