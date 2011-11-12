ETA silah bırakmak için yeni şartlar sundu

T24 - ETA örgütü ‘silahlı mücadeleyi bırakıyoruz’ açıklamasından bir ay sonra, silahsızlanmak için mahkumların salınmasını talep etti.



İspanya’da bulunan Bask ayrılıkçı örgütü ETA, 20 Ekim’deki “silahlı mücadeleyi bıraktık” açıklamasına şart getirdi. İspanya’da genel seçimlere 8 gün kala örgütün “sözcüsü” olarak görülen Gara adlı günlük Bask gazetesine konuşan iki militan, silahsızlanmanın ajandalarında olduğunu söyleyerek, “İspanya ve Fransa’da bulunan örgüt üyesi 700 tutuklu serbest bırakılmadan barışın mümkün olmadığını” dile getirdiler. Gazeteye konuşan iki sözcü, silahsızlanma için ETA mahkumlarının salınmasına ek olarak, Bask bölgesinden İspanyol polisinin de çekilmesini talep etti.

‘Bağımsızlıktan vazgeçmedik’



ETA sözcüleri, çağrılarına İspanyol ve Fransız hükümetlerinin olumlu yanıt vermesi halinde “diyalog sürecinin hemen yarın başlayabileceğini” ifade ederek, kendilerini masada Bask’taki ayrılıkçı, sol görüşlü hareket İzquierda Abertzale’nın temsil edebileceğini belirttiler. “Bağımsızlık” talebinden vazgeçmeyen ETA militanları, talep ettikleri müzakerelerin Bask halkına kendi geleceğine karar verme hakkının verilmesiyle sonuçlanması gerektiğini ileri sürdüler. 15 sayfalık röportajın dikkat çeken bir diğer tarafı ise militanların ilk defa halka zarar verdiklerini kabul etmeleri oldu. Militanlar, “Hiç şüphe yok ki, silahlı çatışmalar çok fazla kişinin acı çekmesine yol açtı. ETA’nın faaliyetleri de buna dahil. Duygusuz değiliz” dediler.

‘Son hala yazılmadı’



ETA üyeleri, 20 Kasım genel seçimlerinden sonra iktidara gelecek olan siyasi partinin “önünde Bask sorununu bulacağını” savunarak, “son halen yazılmadı” uyarısında bulundu.



20 Kasım genel seçimlerini kazanmasına kesin gözüyle bakılan Halk Partisi (PP) lideri Mariano Rajoy’u, Bask sorunuyla ilgili “agresif, olumsuz ve anlamsız” konuşmakla suçlayan ETA sözcüleri, İspanya başbakanı olmaya aday birisinin daha sorumlu davranması gerektiğini ileri sürdü. Öte yandan seçim kampanyaları kapsamında bugün Bask bölgesinde olan PP lideri Mariano Rajoy, konuşmasında “Tek önemli olan, ETA’nın geri dönüşü olmayacak şekilde kendini feshedip, dağılmasıdır” dedi.

Mahkumlar “silahı bırak” demiştiler



İspanya’da 43 yıldır 829 kişinin ölümüne neden olan ETA, 1959’da, Francisco Franco’nun askeri yönetimine karşı kuzey İspanya ve güneybatı Fransa’da yaşayan Bask halkının bağımsızlığını savunan öğrenci hareketi olarak kuruldu. Kısa sürede silahlandı, ilk kurbanını 1968’de aldı. Son yıllarda zayıflayan ETA, 5 Eylül 2010’da ateşkes ilan etmiş, ancak İspanya ve Fransa silah bırakmasını talep etmişti. İki ülkenin operasyonlarıyla ETA’nın 732 üyesi tutuklandı. 2010’da 400 aktif militanı kaldı, bu sayı Eylül 2011’de 50’ye kadar düştü. Son olarak da ETA’nın cezaevindeki 732 üyesi, 23 Ekim’de ortak bildiri ile silah bırakılmasını desteklediklerini açıkladı.



