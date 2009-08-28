ETA sembollerine yasak geldi

Bask özerk yönetimi hükümeti, ETA'ya ait sembollerin sokaklardan kaldırılması için çalışma başlattı.



Bask bölgesinde yaklaşık 4 ay önce yaşanan ve milliyetçileri iktidardan eden tarihi değişimle ilk defa özerk yönetim hükümetine gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSV), Bask bölgesinde sosyal hayatta ETA'ya karşı mücadelede köklü değişiklikler yapıyor. Göreve geldiğinden bu yana ETA yanlısı tüm gösterileri yasaklayan, geçen hafta Bask halkına 'ETA'ya destek veren barlara gitmeyin" çağrısında bulunan Bask hükümeti, bu kez de sokaklarda bulunan, "terör kurbanlarının ailelerinin onurunu kıran ve terörizmi yücelten sembollerin kaldırılması" için harekete geçti.

Özerk yönetim hükümetinin içişleri departmanı ile Eudel arasında yapılan görüşmede, sokaklarda duvarlara asılı veya çizili tüm ETA sembollerinin kaldırılması yönünde "sürekli işbirliği" yapılması yönünde karar alındı. Bask'taki 251 belediyenin üye olduğu Eudel'in Bask hükümetiyle birlikte aldığı karara, yasa dışı olduğu için kapatılan Bask Milliyetçi Hareketi'nin (ANV) eski üyeleri tarafından yönetilen 33 belediyenin de dahil olduğu açıklandı.

Yazılı açıklamada, "Terörizmi yücelten her türlü gösteriyi engellemek ve ETA yanlısı sembolleri sokaklardan temizlemek için taraflar arasında tam bir uyum var" denildi.



Bask hükümetine dışarıdan destek veren Halk Partisi'nin (PP) eski Bask temsilcisi Antonio Basagoiti, ETA'ya ait sembollerin kaldırılmasıyla, örgütten etkilenin gençlerin sayısının azalacağını söyledi.

Bu arada Basagoiti, Bask yönetimi başkanı Patxi Lopez ile yaptığı görüşmede, Bask Milliyetçi Partisi'nin (PNV) geçmişte hükümette olduğu dönemlerde kurulan yurt dışındaki "Bask delegasyonlarının" kapatılmasını istedi. Basagoiti, yurt dışındaki Bask delegasyonlarının kapatılması halinde en az 10 milyon avroluk tasarrufa gidileceğini ve bu paranın Bask halkının sosyal yardım yatırımlarına kullanılabileceğini kaydetti.