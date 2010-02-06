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Dünya

ETA baskınında 1.5 ton patlayıcı yakalandı

ETA'nın Portekiz'de kiralık olarak tuttuğu bir eve düzenlenen operasyonda yüksek miktarda patlayıcı ele geçirildi.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde yer alan ETA'nın Portekiz'de kiralık olarak tuttuğu evde 1.5 ton patlayıcı malzeme bulunduğu bildirildi.

Portekiz polisinin geçtiğimiz perşembe günü ortaya çıkardığı evle ilgili İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lizbon'un 125 kilometre kuzeyindeki Obidos adlı turistik bir bölgede, ETA üyelerinin kiralık olarak tuttuğu villada yapılan aramalar sonunda, patlayıcı yapımında kullanılan, çoğunluğu amonyum nitrat toplam 1500 kilogram malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Evde, kullanılmaya hazır oldukları söylenen patlayıcıların dışında, İspanya'nın Madrid ve Cadiz kentlerinin detaylı haritası, Madrid, Cadiz ve Lizbon kentlerine kayıtlı 3 cep telefonu ve 2 bilgisayarın da bulunduğu kaydedildi. Terörle mücadele uzmanları, teröristlerin Madrid veya Cadiz kentinde bir saldırı planladıklarını savundu.

Bu arada, Portekiz polisi tarafından yürütülen arama çalışmalarında bulunan bilgisayarlar sayesinde evi kiralayan 2 ETA üyesinin kimliklerinin tespit edildiği ve her ikisi hakkında da uzun süredir uluslararası arama ve tutuklama emrinin bulunduğu bildirildi.

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