Et ve Süt Kurumu taşeron personele yılda 38 milyon lira ödeyecek

Türkiye'de 18 mağazası bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK) 13 mağaza ve merkez müdürlükte çalıştırılmak üzere ihaleyle 210’u 6 ay diğerleri ise 12 ay boyunca çalışacak toplam 568 taşeron çalışan aldı. 568 işçi için kurum toplam 38 milyon 134 bin 141 lira ödeme yapacak.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre en çok işçi alınan tesis ise Ankara’da bulunan Sincan Et Kombinası Müdürlüğü oldu. Burada 6 ay boyunca 164 taşeron işçi; “üretim, satış mağazaları, kiralanan soğuk depolarda yükleme ve boşaltma, kombinalar ve iller arası et taşıması, faaliyet alanındaki işler, temizlik, bahçe düzenlemesi vb işler” yapacak.

6 ay boyunca Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’nde çalışacak 164 işçi için kurumun kasasından 7 milyon 212 bin 212 lira çıkacak. İkinci en yüksek taşeron işçi grubu ise 89 kişiyle Erzincan’da yer alacak. 12 ay boyunca ESK’nin Erzincan tesis ve mağazasında çalışacak işçiler için ihaleyi kazanan şirkete 3 milyon 860 bin 708 lira ödeme yapılacak.

Yönetim Kurulu üyeleri çift maaş alıyor

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 2018'den itibaren zarara geçen ve 2020 yılı zararı da 222 milyon 991 bin lira olan ESK'nın Yönetim Kurulu'ndaki bazı üyelerin çift maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu üyeler arasında Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyinin kayınbiraderi Hasan Hüseyin Aydemir, Zekeriya Erdurmuş, Mustafa Altuğ Atalay ve Sezai Aydın yer aldı.

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