Et ve Balık Kurumu'nun 16,5 liralık etlerine kasaplar hücum etti

T24 - Türkiye genelinde arka arkaya açtığı yeni şubelerle vatandaşların ucuz ete ulaşmasını amaçlayan Et ve Balık Kurumu, Doğu Karadeniz'deki ilk şubesini Trabzon'da açtı. EBK'ya ait mağazada et ve et ürünlerinin piyasadan daha ucuza satışa sunulması vatandaşı sevindirdi. Kıymanın fiyatını yaklaşık 24 liraya satan kasaplar ise EBK'nın yeni mağazasındaki 16.5 liralık fiyatları görünce çok şaşırdı.



İskenderpaşa Mahallesi'nde geçen hafta açılan mağazanın müdürü Veteriner Hekim Yasin Öztürkoğlu, herhangi bir tanıtım ya da açılış programı yapmamalarına rağmen, insanların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını, bu ilgiden son derece memnun olduklarını belirtti. Piyasadan daha düşük fiyatlara satış yaptıkları için kısa sürede vatandaşın dikkatini çektiklerini dile getiren Öztürkoğlu, şunları söyledi:



“İnsanlarımızın müthiş ilgisiyle karşılaştık. Mağazaya gelen müşterilerimiz genellikle 'fiyatlar niye bu kadar düşük?' sorusunu soruyor. Kendilerine etlerimizin Erzurum'dan geldiğini, Et ve Balık Kurumu'nun denetiminde kesildiğini söyleyince rahatlıyorlar. Bir haftalık sürede bu yoğunluk ile karşılaşacağımızı biz de tahmin etmiyorduk. Şu anda talebe cevap verebilmek için aralıksız çalışıyoruz.”



Et fiyatları üzerinde kendilerinin belirleyici olmadığını ifade eden Öztürkoğlu, “Fiyatlarımız Et ve Balık Kurumu tarafından belirleniyor. Kar marjı düşük tutulduğu için fiyatlar da uygun oluyor. Kıymanın kilosunu 16,5 liradan, kuşbaşı eti ise 19,95 liradan satıyoruz. Kasaplarda ise bu fiyatlar genellikle 24 ile 30 lira arasında değişiyor. Vatandaş da uygun fiyat dolayısıyla bizi tercih ediyor. Mağazamızın bilinirliği artıkça müşteri sayımızın da çok daha fazla artacağına inanıyoruz” dedi.

“Kasaplar bile geliyor"



Mağazaya ilgiyi sadece vatandaşların göstermediğini anlatan Öztürkoğlu, “Müthiş ilgiyle karşılaştık. Fiyatlarımız uygun olduğu için bizden en fazla ürünü kasaplar alıyor. Etin fiyatının düşük olduğunu duyunca mağazaya gelip nedenini soran kasaplar oluyor. Hatta bazılarının et ustalarımızla bile atıştığı oluyor” diye konuştu.



Et ve Balık Kurumu'nun büyük şehirlerdeki mağazaları ile önemli bir yapılanmaya sahip olduğunu kaydeden Öztürkoğlu, “Büyükşehirlerin dışında mağazamız bulunmuyordu. Bu anlamda Trabzon, bu mağaza ile Türkiye'de bir ilk diyebiliriz. Mağazada etin yanında, tavuk, sucuk ve diğer şarküteri ürünleri de yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni şubeler geliyor



EBK 2011 yılı içerisinde 17 büyükşehirde, isim hakkının verilmesi suretiyle 100 satış merkezi açmayı hedeflerken yeni mağazaların 50’sinin İstanbul’da, 20’sinin Ankara’da, 5’inin İzmir’de, 4’ünün Bursa’da, 3’ünün Kocaeli’de açılması planlanıyor.



EBK'daki et fiyatları şubeden şubeye küçük değişiklikler göstermekle birlikte piyasa fiyatlarının altında satılıyor.