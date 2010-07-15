Et fiyatları SMS ile mi arttı?

T24- Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kıyasettin Taşkın, besicilere gönderilen cep telefonu mesajlarının kaynağının devlet tarafından tespit edilerek açıklanması gerektiğini bildirdi.



Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde besicilerin cep telefonlarına ''Canlı hayvan ithali yeterli olmayacak, fiyatlar yükselecek. Elinizdeki hayvanları kesime göndermeyin, bekletin'' şeklinde mesajlar geldiğini, bu mesajların spekülatörlerin işi olduğunu bildirdi.



Besicilerin bunlara itibar etmemesi gerektiğini ifade eden Taşkın, besicilere gönderilen cep telefonu mesajlarının kaynağının devlet tarafından tespit edilerek açıklanmasını istedi.



Özelikle Rekabet Kurulunun bu mesajı atan merkezi ortaya çıkarıp gereken cezayı vermesi gerektiğini ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:



'' Mesajları atan bu merkez, teknik inceleme sonucu ortaya çıkarılabilir. Bu gibi girişimler, besicilere hizmet etmiyor. Aksine perakendede satılan et fiyatlarının düşmesini engelliyor. Bu tarz spekülasyonlar hem besiciye, hem de tüketiciye zarar vermektedir. Temel politika hem besicinin hem de tüketicinin korunması şeklinde olması gerekir. 6 milyon vatandaşımızın doğrudan tarım içinde istihdam edildiği Türkiye'de tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu bilinmelidir.



Et fiyatlarının yükselmesinde, gerçek besicilerin bir rolü yoktur. Bu işin spekülasyonunu yapanlara karşı bir tedbir alınmalıdır. Spekülatörler kısa süreli kar elde etmek için, besicilerin gelecekleri ile oynuyorlar. Besicilerimizin bu tarz spekülatif söylemlere ve mesajlara itibar etmemesini istiyoruz.''

