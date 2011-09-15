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Ekonomi

Et fiyatları arttı

Et ve Balık Kurumu (EBK), kırmızı etin fiyatına 1 ila 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptı.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Et ve Balık Kurumu (EBK), kırmızı etin fiyatına 1 ila 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptı.


EBK Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Kaya, yaptığı açıklamada, döviz fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak canlı hayvan fiyatlarının arttığını belirterek, ''Döviz artınca yem fiyatları arttı. Bu da canlı hayvan fiyatlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında arttırdı'' dedi.


Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, daha önce 13 liradan aldıkları birinci kalite dana karkas fiyatının 14 liraya çıkması üzerine EBK satış noktalarındaki kırmızı et ürünlerinde zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Kaya, ''Yaklaşık 6 aydır ürünlerimize zam yapmıyorduk. Ancak aldığımız hayvan fiyatlarının artmasına bağlı olarak kırmızı et ürünlerimize 1 ila 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptık. Ama yine piyasada en ucuz kırmızı et fiyatları bizim satış noktalarımızda'' diye konuştu.



EBK satış noktalarındaki ürünlerin eski ve yeni fiyatları şöyle:


Ürün Adı                           Eski Satış Fiyatı    Yeni Satış Fiyatı
DANA KIYMA                  16,50 TL                      17,50 TL
DANA KUŞBAŞI            19,95 TL                       22,00 TL
DANA BİFTEK-
ROSTO                            24,00 TL                     25,00 TL
DANA PİRZOLA              25,00 TL                     27,00 TL
DANA KONTRFİLE        26,00 TL                      28,00 TL
DANA BONFİLE              5,00 TL                       38,00 TL
SUCUK                            26,00 TL                     28,00 TL
SOSİS                              19,00 TL                      20,00 TL
BİNGÖL KAVURMA        34,00 TL                     38,00 TL
SIĞIR KAVURMA
(Normal)                                                                26,00 TL         29,00 TL



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