-ET BALIK KURUMU YENİDEN YAPILANIYOR YOZGAT (A.A) - 29.04.2011 - Özelleştirme kapsamında yurdun değişik bölgelerindeki tesislerini satan Et ve Balık Kurumu, sektörde istenilen sonucun alınamaması üzerine Anadolu'da yeniden yapılanma süreci içerisinde tahsis edilen Yozgat'taki Et ve Süt Entegre tesislerini Mayıs ayı içerisinde üretime açabilmek üzere çalışmalara başladı. Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili Muhammed Kaya, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Grup Başkanvekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yozgat Valisi Necati Şentürk, Et Balık Kurumu'na tahsis edilen Et ve Süt Entegre tesislerinin mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu, tesislerin belediyenin borçlarına karşılık Hazine Müsteşarlığına devredildiğini kaydetti. Şentürk, tesisin Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesiyle birlikte işletmeci konumundaki Pınar şirketinin şehirdeki faaliyetini durdurduğunu ve tesislerin yeniden üretime açılmasına yönelik çalışmalara başlanıldığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, Yozgat'ta Et Balık Kurumu'yla ilgili değerlendirmeler yapılırken, herkesin farklı bir ihtimalden bahsettiğini belirterek, '''Ama bugün bu ihtimal gerçeğe dönüştü. Başbakanımız Sayın Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Yozgat Et Balık Kurumu kombine tesislerine kavuştu'' dedi. Orta Anadolu'nun en önemli et ve balık kombinasıyla ilgili ilk adımın atıldığına dikkati çeken Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bölgeye baktığımızda komşu illerimizin hiçbirinde böyle bir tesis yok. Devletimizin bu tesisin arkasında olmuş olması, devletin kaynaklarını bu tesis yoluyla bölgedeki hayvan besicisine, üreticisine yansıyacak olmasının yanında, hayvancılık anlamında Yozgat bir merkez haline gelecek, vatandaşımıza da büyük hizmet verecektir.'' Et Balık Kurumu Genel Müdür Vekili Muhammet Kaya, tesisin iyileştirilmesi ve yeni tesislerin yapılabilmesi için 16 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirterek, ''Yapılacak yatırım harcamaların yetkisi Devlet Planlama tarafından verildi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker de imzaladı. Bundan sonra ihale süreci başlayacak, en kısa zamanda proje hazırlanıp, ihaleye çıkacağız. Bu tesisi diğer ilave yapacağımız yatırımlarla beraber hizmete açacağız'' dedi.