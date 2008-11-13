Et ağırlıklı beslenme karaciğeri yağlandırıyor

Türk Gastroenteroloji Derneği’nce, Adana'da "25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası" kapsamında düzenlenen kongre başladı. Adana Valisi İlhan Atış, çalışmalarında bilim insanlarını özellikle de doktorları rehber edindiğini söyledi.Atış, Türk Gastroenteroloji Derneği’nce Adana'da düzenlenen "25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası" kapsamındaki kongrenin açılışında, bilim ve bilim insanına önem verdiklerini söyledi.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız ise son zamanlarda, kongrelerin geçmişe göre daha farklı formatlarda düzenlendiğini söyledi.Kongre süresince tıptaki yeni gelişmeler ve karaciğer kanseri konusunda sıcak tartışmaların olacağını belirten Prof. Dr. Akkız, "Bunun dışında bölgede çok sık görülen bazı hastalıklar tartışılacak. Yine bölgede ve ülkede çok sık görülen ülser ve kolit gibi bağırsak hastalıkları ayrıntılı şekilde ele alınacak" dedi.Prof. Dr. Akkız, bu tip toplantılarda hastalıklarla ilgili bölgeler arası farklılıkların da ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:"Hangi hastalığın bölge ve sıklığında farklılık var? Bu konudaki farklılıklar ve nedenleri ortaya konulacak. Örneğin kolon kanseri konusunda Ege ve Çukurova arasında yapılan incelemede ortalama yaş farklılıkları ortaya çıktı. Çukurova'da kolon kanseri çok daha erken yaşta gelişirken (42-48), Ege Bölgesi'nde ortalama yaş 70'e kadar çıkıyor. Bunda çevre ve beslenme faktörü önemli. Et ağırlıklı beslenme hastalıkların gelişmesi noktasında çök önemli bir risk. Et, karaciğer yağlanması, kolon kanseri ve gerekse mide kanserinin gelişmesi konusunda oldukça önemli bir risk."Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Doran'nın da konuşma yaptığı kongrede, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öztürk "Türk bilimi, yolun neresindeyiz" konulu konferans verdi.Kongreye çok sayıda bilim insanı katıldı.