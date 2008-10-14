Estonya-Türkiye 4. kez kaşılaşıyor

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yarınki Estonya-Türkiye maçıyla birlikte iki ülke (A) milli futbol takımları 4. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, diğer 2'si berabere sonuçlandı. 22 müthiş maç!
2'si yarınki maçın yapılacağı Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i de tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan, tümü özel 3 maçta Türkiye'nin toplam 5 golüne, Estonya 2 golle yanıt verdi.
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|Tarih
|Yer
|Türü
|Sonuç
|19.06.1924
|Tallinn
|Özel
|4 - 1
|29.05.1996
|Tallinn
|Özel
|0 - 0
|28.05.2006
|Hamburg
|Özel
|1 – 1