T24 LogoT24 Logo
Spor

Estonya-Türkiye 4. kez kaşılaşıyor

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yarınki Estonya-Türkiye maçıyla birlikte iki ülke (A) milli futbol takımları 4. kez karşı karşıya gelecek.

14 Ekim 2008 03:00

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yarınki Estonya-Türkiye maçıyla birlikte iki ülke (A) milli futbol takımları 4. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, diğer 2'si berabere sonuçlandı. 

arrow 22 müthiş maç!

2'si yarınki maçın yapılacağı Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i de tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan, tümü özel 3 maçta Türkiye'nin toplam 5 golüne, Estonya 2 golle yanıt verdi. 

Tarih Yer Türü Sonuç
19.06.1924 Tallinn Özel 4 - 1
29.05.1996 Tallinn Özel 0 - 0
28.05.2006 Hamburg Özel 1 – 1


İlgili haberler


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24