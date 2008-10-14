Estonya-Türkiye 4. kez kaşılaşıyor

22 müthiş maç! 22 müthiş maç!

Tarih Yer Türü Sonuç 19.06.1924 Tallinn Özel 4 - 1 29.05.1996 Tallinn Özel 0 - 0 28.05.2006 Hamburg Özel 1 – 1

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Geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, diğer 2'si berabere sonuçlandı.2'si yarınki maçın yapılacağı Estonya'nın başkenti Tallinn'de, 1'i de tarafsız saha olarak Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan, tümü özel 3 maçta Türkiye'nin toplam 5 golüne, Estonya 2 golle yanıt verdi.