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Estonya Cumhurbaşkanı Ilves, kafede bir erkekle görüntülenen eşinden ayrılıyor

Estonya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada çiftin boşanmaya karar verdikleri belirtildi

18 Nisan 2015 17:46

Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves ve eşi Evelin Ilves'in evliliklerini sona erdirmeye karar verdikleri bildirildi.

Estonya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada çiftin boşanmaya karar verdikleri belirtildi. Yapılan açıklamada Ilves'lerin, boşanma kararının tamamen özel bir durumdan kaynaklandığı belirtilirken, çifte ait Erma turistik kompleksinin tamamen Estonya Cumhurbaşkanı'nın yönetimine geçeceği ve Başkan Ilves'in 300 bin avro değerindeki kredi ve finansal yükümlülükleri de üzerine alacağı bildirildi.

Ayrıca açıklamada Ilveslere ait Tallinn'deki Rocca al Mare bölgesinde 2+1 odalı daireyi ise Evelin Ilves'in kullanma hakkına sahip olacağı ifade edildi.

Boşanmanın yürürlüğe girmesinden sonra doktor diplomasına sahip eski first lady, devletten aldığı Cumhurbaşkanı eşi maaşı (2 bin 100 euro), araba, şöför, kişisel sekreter ve güvenlik hizmetlerinden de yararlanamayacak.

2004 yılında evlenen çiftin Kadri Keiu adlı bir kız çocukları bulunuyor.

Estonya basını ise çiftin ayrılmasına neden olarak, geçen yıl Ağustos ayında first lady Evelin Ilves'in, başka bir erkekle bir kafede çekilen samimi fotoğraflarını gösterdi.

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