‘Estetikten yüzü hareket etmiyor’

T24 - Wikileaks’in yayınlamaya devam ettiği yazışmalar Amerikalı diplomatların Orta Asya’da iki ülkeyi yöneten ailelerle ilgili fikirleri de ortaya çıktı

Yayınlanan belgeler de Mihriban Aliyeva ve Gülnara Kerimov’a dair yorumlar yer aldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



ABD’nin Bakü Büyükelçiliği’nde 2010 yılında kaleme alınan bir notta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi, Mihriban Aliyeva’nın estetik ameliyatları ve moda merakından bahsediliyor. Diplomatlar, 46 yaşındaki Aliyeva’nın çok sayıda estetik ameliyat geçirdiği söylüyor ve bu yüzden “televizyonda, fotoğraflarda ve bire bir görüşmelerde yüzünde mimikler görülmez hale geldi” deniyor. Modayı takip ettiği de belgelerde belirtilen Aliyeva için, “Batı’da bile provokatif sayılabilecek kıyafetler giyiyor” ifadesi kullanılıyor.







Mihriban Aliyeva Gülnara Kerimova modacılık yapıyor.





‘Nefret ediyorlar’



Belgelerde Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam ’dan da bahsediliyor. Ancak 38 yaşındaki Gülnara moda merakı değil “ülkenin en nefret edilen insanı” olması özelliğiyle tarif ediliyor. Yazışmalarda Gülnara’nın gece kulüplerinde sabahlara kadar erkek arkadaşı ile dans ettiği ve kanunlara aykırı olmasına rağmen ithal içki tükettiği anlatılıyor. Belgelerde ayrıca Gülnara’nın babasının gücünden faydalanarak iş hayatına atıldığının da altı çiziliyor. Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Gülnara Kerimova daha önce Fransa ve ABD sosyetesinin önde gelen isimleri için Özbekistan’a düzenlediği bedava tatillerle gündeme gelmişti. Kerimova, Monica Bellucci, Alain Delon, Sting, Sharon Stone ve Bernadette Chirac gibi isimlerle sık sık bir araya geliyor.





