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Yaşam

Estetikli erkeklerin sayısı arttı

Yapılan araştırmaya göre, estetik amacıyla doktora başvuran erkeklerin yüzde 23'ü vücudundaki yağı çektirirken, yüzde 6'sı da ya penisini uzatıyor ya da kalınlaştırıyor

06 Mayıs 2013 11:50

Almanya’da yapılan bir araştırma, güzellik için bıçak altına yatan erkeklerin sayısında artış olduğunu ortaya koydu. Kamuoyu araştırma şirketi EMNID'in elde ettiği sonuçlara göre, Almanya'da her 10 erkekten biri estetik operasyonu geçirdi.

Focus dergisi için bin 4 kişiyle yapılan araştırmaya göre, Almanya'da kadınların yüzde 15'i, erkeklerin de yüzde 10'u güzellik için bıçak altına yatıyor. Dergide yer alan haberde, 2008 yılından beri güzellik gerekçesiyle operasyon geçiren erkeklerin sayısında iki kat artış gözlendiği belirtildi.
 
Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Alman Estetik ve Plastik Cerrahi Birliği uzmanları da kendilerine gelen her altı hastadan birinin erkek olduğuna dikkat çekti. Estetik amacıyla doktora başvuran erkeklerin yüzde 23'ü vücudundaki yağı çektirirken, yüzde 6'sı da ya penisini uzatıyor ya da kalınlaştırıyor. Kadınların yüzde 23'ü de göğüslerini büyütmek için doktora başvuruyor.

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