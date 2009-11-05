Estetikle 2.5 yıldır kaçıyor

Kamera kayıtlarından teşhis

Lindsay Hawker (22) adlı İngiliz öğretmen, 2006 yılının şubat ayında, Tokyo yakınlarındaki evinde Tatsuya İçihaşi (30) adlı işsiz bir Japona İngilizce dersleri veriyordu. Tatsuya İçihaşi, bir ders sırasında Lindsay Hawker’ı küvette boğarak öldürdü. İhbar üzerine yapılan baskında genç öğretmenin çıplak cesedi bulunurken, katil polisten kaçmayı başardı.Fotoğrafları tüm Japonya’da dağıtılmasına ve yakalanması için rekor ödül vaat edilmesine rağmen İçihaşi bir türlü bulunamadı. Bunun nedeni Osaka şehrinden geçen hafta gelen bir ihbarla anlaşıldı. Katil, kliniğe gelip estetik ameliyat olmuştu. Kamera kayıtlarından teşhis edilen adam, kimliğinin saptandığını anlayınca 31 Ekim’deki son “kontrole” gelmedi. Ancak polis “yeni yüzü” tespit edilen katilin yakalanacağından emin.