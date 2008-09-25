Estetik yaptırmak psikolojik sorunları çözmez!

Estetik yaptırma yaşı 16'ya indi





Doğallık mı estetik mi?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale Günaydın gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Yeni boşanmış ya da boşanma aşamasında olanların çoğu, bize gelip estetik ameliyat olmak istiyor. Kendisinin sosyal durumunu bilmiyoruz ancak gerginliğinden, neyi istediğini ifade etmesindeki güçlükten başka problemlerin var olduğunu algılayabiliyoruz. Estetik yaptırmalarının altında psikolojik bir neden yatan insanlar, kesinlikle sadece bu operasyonları yaptırarak mutlu olamazlar."