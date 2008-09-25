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Sağlık

Estetik yaptırmak psikolojik sorunları çözmez!

Estetik ameliyatlarda doyumsuz olanların, haklı gerekçesi olmadığı halde tekrar tekrar ameliyat olmak isteyenlerin sorunu psikiyatride çözülüyor.

25 Eylül 2008 03:00

Estetik ameliyatlarda doyumsuz olanların, haklı gerekçesi olmadığı halde tekrar tekrar ameliyat olmak isteyenlerin sorunu psikiyatride çözülüyor.

Estetik yaptırma yaşı 16'ya indi

Doğallık mı estetik mi?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Çetinkale Günaydın gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Yeni boşanmış ya da boşanma aşamasında olanların çoğu, bize gelip estetik ameliyat olmak istiyor. Kendisinin sosyal durumunu bilmiyoruz ancak gerginliğinden, neyi istediğini ifade etmesindeki güçlükten başka problemlerin var olduğunu algılayabiliyoruz. Estetik yaptırmalarının altında psikolojik bir neden yatan insanlar, kesinlikle sadece bu operasyonları yaptırarak mutlu olamazlar."

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