Estetik yaptırmak için ikiz çocuklarını sattı!

Belçika'da 31 yaşındaki bir kadın, liposuction (yağ aldırma) operasyonu için gereken 18 bin 500 doları karşılamak için yeni doğan ikiz bebeklerini satmak suçlamasıyla tutuklandı.



Ghent kentinde garsonluk yapan Sonia Ringroir adlı kadın, ayrıldığı eşinin durumu polise bildirmesinin ardından geçtiğimiz hafta tutuklandı.



Sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ringroir, iddiaları reddederek, bebeklerine bakacak maddi gücü bulunmadığı için geçtiğimiz Mart ayında bir arkadaşına herhangi bir para almadan verdiğini öne sürdü.



Ringroir'in davasını izleyen Hollanda televizyonu Netwerk, genç kadının bebeklerini satmak için bir süredir müşteri arayışı içerisinde olduğunu belgelediklerini açıkladı.



Ringroir, çıkarılacağı mahkeme tarafından suçlu bulunursa 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

