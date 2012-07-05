Estetik uğruna 2 kişiyi öldürdü!

Bilecik'te, aynı mahallede peşpeşe 2 yaşlı kadını eşarpları ile boğarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Seri katil, sevgilisinin estetik amelayıtana para bulmak için yaşlı kadınları öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayetlerin ardından harekete geçen Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 savcı ve 14 kişiden oluşan dedektif ekibiyle olaya el koydu. 7 ay boyunca gece gündüz çalışan ekipler, yaklaşık 2 bin kişiyle görüştü, 84 kişinin kan örnekleri alındı ve DNA testi yapıldı.

Soruşturmayı geniş çaplı yürüten ekipler, başka bir suçtan cezaevinde olan Fevzi Ş'nin (38) tahliyesini bekledi ve çıkınca kan örneğini alarak Adli Tıp'a gönderdi.

Ali Tıp incelemesinde, öldürülen kadının parmaklarında kalan DNA örneği ile Fevzi Ş'nin örneklerinin tutması üzerine ekipler harekete geçti. Dedektifler, telefonlaştıkları Fevzi Ş'yi Tepebaşı'nda gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Fevzi Ş., suçu önce kardeşine yıkmak istedi, ancak DNA raporu ortaya konunca suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Ancak bu sefer, sevgilisi olduğu iddia edilen Gurbet T'yi (31) de işin içine kattı. Gurbet T'nin azmettirici olduğunu iddia eden Fevzi Ş., ifadesinde, her iki eve de beraber girdiklerini, kendisini eşi olarak tanıttığını, su istediklerini, bu sırada Gurbet T'nin yaşlı kadınları itip düşürdüğünü, yaşlı kadınlar bağırmaya başlayınca da, "Kes şunların sesini" dediğini, bunun üzerine kendisinin de yaşlı kadınları boğarak öldürdüğünü iddia etti.

'Estetik yaptırmak istiyorum'

Yapılan araştırmada, Fevzi Ş'nin, Gurbet T'ye aşık olduğu, evlenmek istediği, ancak Gurbet T'nin buna sıcak bakmadığı iddia edildi.

Gurbet T'nin "Estetik yaptırmak istiyorum" demesi üzerine, gönlünü almak isteyen Fevzi Ş'nin sevgilisiyle birlikte İstanbul'a gittiği öğrenildi. Burun estetiği yaptırdıkları, parasını da Fevzi ş'nin ödediği iddia edildi. Fevzi Ş'nin, estetik parasını ilk öldürdüğü kadının evine girerek çaldığı parayla ödediği iddia edildi.

Gurbet T. ise bu iddiaları reddederken, hiç bir şeyden haberinin olmadığını söyledi.

Zanlılar, Fevzi Ş ve Gurbet T., emniyetteki sorgularının ardından önce hastanede muayene edildi ve ardından da adliyeye çıkarıldı. Fevzi Ş., gazetecilerin "Pişman mısınız" sorusu üzerine sinirlenerek, "Arkadaş, pişmanım, tamam" dedi.

Ağlayan Gurbet T. ise hiç bir suçunun olmadığını belirterek, "Hiç bir şey bilmiyorum, hiç bir şey görmedim. Ben suçsuzum. Yalan söylüyor, iftira atıyor" diye konuştu.

Seri katilin ikinci cinayetine kurban giden Gülşen Zeybek'in oğlu Ömer Zeybek, zanlının bir başka cinayet daha işleyip başkalarının canını yakmadan yakalanmasına sevindiğini söyledi.

Başta savcılık, emniyet ve olayın aydınlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zeybek, "İnşallah seri katildir ve ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalır" dedi.

Gülşen Zeybek'in eşi Mehmet Zeybek ise, "47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim" diyerek gözyaşlarına boğulurken, "Sevinçliyim, 7-8 aydır bunu bekliyordum. Şimdi rahatladım. Allah belasını verdi. 2 bilezik için cana kıyılır mı?" diye tepki gösterdi.