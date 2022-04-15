Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim ve Burak Yılmaz açıklaması

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, ihtiyaç duymaları halinde Fatih Terim'den fikir alacaklarını söyledi. Hamamcıoğlu, Burak Yılmaz transferinin ise gündemlerinde olmadığını belirtti.

Burak Elmas ve yönetimin yıllık olağan genel kurul toplantısında ibra edilmemesinin ardından alınan seçim kararı sonrasında adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fatih hoca uzun yıllar hizmet etti. Fatih hoca, Galatasaray'ın kurumsal hafızasıdır. İhtiyaç duyulması halinde danışman sıfatıyla Fatih hocadan fikir alırız. Luis Campos ile Fatih Terim'i mukayese etmek doğru olmaz. Campos Galatasaraylı değil ama Fatih Terim Galatasaraylı."

"Jupp Derwall döneminde olduğu gibi bir devrim yapmak istiyoruz. Savaşma ruhu olan, Galatasaray'a yakışan ve Galatasaray'ı başarıya ulaştırabilecek bir yabancı teknik adamla çalışmak isteriz. Aynı zamanda yine yurt dışı eğitimi almış yardımcı antrenörler olmasını isteriz."

"Burak Yılmaz konusu gündemde yok"

"Galatasaray'da başkan, futbolcu transferiyle birebir ilgilenmemeli. Şu anda Burak Yılmaz konusu gündemde yok. Burak Yılmaz konusunda benden cevap alamazsınız. Galatasaray'da mevcut profesyoneller transfer önerisi yapar, başkan da değerlendirir."