Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray'da Mayıs ayında gerçekleşecek genel kurul öncesi Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, adaylığını açıkladı.

Daha önce Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını duyurmuştu. Geçen yıl Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut da aday olmuşlar, ancak 2021 döneminde adaylıkları hakkında net açıklama yapmamışlardı.

Şimdiki Başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması bekleniyor. Eğer pandemi şartları ağırlaşmazsa Galatasaray seçimi Mayıs ayı sonunda yapılacak.

Hamamcoğlu, geçen ay içinde Divan Başkanlığını bırakacağını duyurmuştu. Eşref Hamamcıoğlu'nun Mustafa Cengiz yönetimi ile demeç savaşları ile zihinlerdeki yerini koruyor.