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Eşref Bitlis dosyasına zamanaşımı

Eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümü hakkında başlatılan soruşturma zamanaşımına uğradı

17 Şubat 2013 14:47

Şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in dosyasında 20 yıllık zamanaşımı süresi doldu.

17 Şubat 1993’teki kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada şu ana kadar herhangi bir şüpheli hakkında işlem yapılmadı.

Bitlis’in oğlu Tarık Bitlis, zamanında soruşturma açılmamış olmasına tepki göstererek, “Bu soruşturma zamanaşımına uğruyorsa demek ki o dönemdeki kişiler halen bu sistem içinde mevcut ve olayların üstünü örtebiliyorlar” dedi.

Tarık Bitlis, babasının ölümünün aydınlatılması için 1993 yılında yaşanan diğer karanlık eylemlerin birlikte değerlendirilmesini istedi. Dönemin kurumlarının mercek altına alınmasının gerekli olduğunu kaydederek, “O dönemki kurumların ve başlarında bulunan insanların sorgulanması lazım. Bu zamanaşımı ile 1993 karanlığa bırakılıyor. Gelinen nokta gerçekten vahim. O dönemde olan bir yığın karanlık olay da böylece tarihe gömülecek. Türk halkının bunu görmesi lazım.” çağrısında bulundu. Ergenekon dosyasında da babasının ölümüne dair birçok bulgu olduğunu hatırlatarak, “İfadeleri olan kişiler var. Bazıları hiç dinlenmedi. Dinlenenler de ‘Bilgimiz yok.’ dedi. Somut deliller var. Gerekli soruşturmanın yapılmadığını düşünüyorum. Zamanaşımı gibi saçma sapan bir uygulamanın böylesine davaları etkilememesi gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

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