Esrarengiz Virüs, tur gemisini karantinaya soktu

Şanghay’ı gezmeye gidecek olan yolculardan 2 bin kadarı sağlıklı olduğu için gemiden ayrılmalarına izin verildi ancak hastalığın yayılmaması için 400 yolcunun gemiden ayrılmasına izin verilmedi. Avrupalı ve Amerikalı turistleri taşıyan gemide karantinaya alınanlardan İngiliz John Lloyd, telefonla yaptığı açıklamada, "Hayatımızın tatili burnumuzdan geldi. Pekin’e kadar üç haftalık gezi için 4’er bin sterlin ödedik. Bizi gemiye hapsettiler" dedi.Dokunma ve damlacık enfeksiyonu yöntemleriyle bulaşabilen Norovirus 12 ile 48 saat arasında etkisini gösteriyor. Ani nesle ile başlayan hastalık kısa sürede yüksek basınçlı kusmaya ve çok yoğun isale yol açıyor. Bazı hastalarda ateşlenme, baş ağrısı ve ağrıyan eklemler de gözlemleniyor, bu da çoğu insanın bu hastalığa çog daha zararsız olan émiğde üşütmesi" sanmasına yol açıyor. Hastalığın tehlikelik seviyesi çok düşük olması ile birlikte (hastalar 1-2 gün içersinde atlatıyor) yayılış hızı çok yüksek olmasından ötürü uluslar arası gemicilikte karantina altına alınması gerekli hastalıklar listesinde yer alıyor.Tedavisi bulunmayan hastalığı geçirmenin en iyi yolu istirahat etmek ve bol bol sıvı besin almak.