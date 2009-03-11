Esrarengiz kitabın yayıncısı konuştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu suçlayan “Dosyacı Kemal’in Dosyası” adlı kitabı yayınlanan Anekdot Kitapevi’nin sahibi Ali Köstekli, “Bu kitap sadece seçim döneminde satar. Seçimden sonra kimse almaz. Kitap krizde yayınevim için umut oldu” dedi.



VATAN’a konuşan Köstekli, “Asıl mesleğim muhasebecilik. 1.5 yıl önce yayınevini kurdum. Ekonomik kriz nedeniyle ben de herkes gibi sıkıntı yaşıyorum. Bir ay önce önüme böyle bir kitap taslağı gelince basmaya karar verdim. Bu kitap ancak seçim sürecinde ancak satabilir. O nedenle şimdi yayınladık. Başka zaman kimse bu kitabı almaz. Ben şimdi bir mali müşavir arkadaşımın bürosunu kullanıyorum. Bu kitap satarsa ben de kendime bir ofis kurmayı düşünüyorum” dedi.



Yazarı yüzde 5 alacak



Kitabın yazarı gösterilen Akif Bülent’le satış üzerinden yüzde 5’lik telif anlaşması yaptıklarını belirten Köstekli şöyle konuştu:



“Yazarın 6 kitabı daha var. Kendisi sağ görüşlü ve 5 yıllık arkadaşım. Zengin değil, bir evi ve bir arabası var. Birincikuvvet.com adlı internet sitesinde de yazıyor. Benden isminin açıklanmamasını özellikle istedi. Bir müddet sonra kimliğini kendisi açıklayacak. Projesini belgeleriyle sununca ben de kabul ettim.”



10 bin tane basılı



Kitabın ilk planda 10 bin adet basıldığını söyleyen Köstekli, “Alfa Dağıtım ile tek dağıtım sözleşmesi yaptık. Ströer Kent Vizyon’la da Ankara ve İstanbul’daki billboardlarda kitabın reklamı için anlaşma yaptık. Hiçbir siyasi bağlantım yok. Bu kitapla ben siyasi tetikçilik yapmıyorum. Kadir Topbaş’ı sadece televizyonlardan biliyorum. Yolda görsem zor tanırım. Ben bir ticari risk aldım. Kitabın ilk baskısı 10 bin oldu. 15 binlik bir satış yakalarsak masraflarımı çıkaracağım. Gelen ilk bilgilere göre kitabın ilk satışları gayet iyi” diye konuştu.



Cebimden 2 bin 500 TL çıktı



Kitabın sadece 2 bin 500 lira tutan kağıt masrafını peşin ödediğini belirten Köstekli, “Billboard ve kitabın baskı masraflarını da taksitle ödeyeceğiz. Böyle bir kitabı yayınlamak beni etik olarak rahatsız etmedi. Çünkü belgeler var. Ayrıca bunlar bilinen iddialar. Sayın Kılıçdaroğlu bize dava açarsa biz de elimizdeki belgeleri mahkemeye sunarız” dedi.



Yazarın mahkumiyeti yok



Kitapla ilgili Kılıçdaroğlu’nun “Kim o adam? Onun dolandırıcılıktan hapis yattığını biliyor musunuz?” şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Köstekli, “Yazar zaten müstear isimle yazıyor ve hiçbir mahkumiyeti yok. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun açıklaması komik oldu” dedi.



Dosyacı Kemal’in Dosyası adlı kitabın yazarı ise Köstekli aracılığıyla VATAN’a, “Ne bir siyasi partiyle ne de Kadir Topbaş veya Melih Gökçek’le bir bağlantım yok” değerlendirmesini yaptı.



