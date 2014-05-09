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Dünya

Esrar satan otomat devri

Kanada'da tıbbi amaçlı tüketim için üretilen marihuana (esrar) otomatta kapalı poşetlerde satılmaya başladı

09 Mayıs 2014 10:36

Kanada'da marihuana (esrar) satan otomat hizmete girdi. Tıbbi amaçlı satılan marihuanayı nakit para karşılığında kolayca almak mümkün.Ürün kapalı poşetlerde satılıyor.

Bir dispanserde kurulan otomattaki marihuana şartlı satın alınabiliyor. Bunun için hastanın, doktordan bu maddeye ihtiyacı olduğunu belirten bir karta sahip olması gerekiyor.

Nakit para karşılığında çalışan otomatta farklı miktarlarda farklı türlerde otlar bulunuyor.

Kanada medyasına göre marihuana otomatının hizmete girmesi memnuniyetle karşılandı.

Kanada’da uyuşturucu veya marihuana alımına izin verilen 37 bin kişi bulunuyor. ABD'de ise, bu sayı 2.5 milyon civarında.

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