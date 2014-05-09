Esrar satan otomat devri

Kanada'da marihuana (esrar) satan otomat hizmete girdi. Tıbbi amaçlı satılan marihuanayı nakit para karşılığında kolayca almak mümkün.Ürün kapalı poşetlerde satılıyor.

Bir dispanserde kurulan otomattaki marihuana şartlı satın alınabiliyor. Bunun için hastanın, doktordan bu maddeye ihtiyacı olduğunu belirten bir karta sahip olması gerekiyor.

Nakit para karşılığında çalışan otomatta farklı miktarlarda farklı türlerde otlar bulunuyor.

Kanada medyasına göre marihuana otomatının hizmete girmesi memnuniyetle karşılandı.

Kanada’da uyuşturucu veya marihuana alımına izin verilen 37 bin kişi bulunuyor. ABD'de ise, bu sayı 2.5 milyon civarında.