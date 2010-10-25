-ESRAR OPERASYONUNDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 25.10.2010 - Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı köylerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 6 ton 160 kilogram esrar ve bir tabanca olayıyla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca, kenevir ekimi ve uyuşturucu imaline yönelik Lice ilçesine bağlı Bağlan, Çavundur, Dolunay, Ortaç, Oyuklu, Yalaza köyleri ile Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe köylerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda şahıslara ait, ev ve eklentileri ile tarlalarda yapılan aramalarda, 42 ayrı yerde toprağa bidonlar ve çuvallar halinde gömülü vaziyette ele geçirilen 3 ton 650 kilogram kubar, 2 ton 510 kilogram toz olmak üzere 6 ton 160 kilogram esrar, 1 tabanca, 14 fişek ile ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.