Esrar kampına baskın!

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde, ormanlık alandaki Hazine arazisine kamp kurarak esrar yapımında kullanılan hintkeneviri eken ve bunlardan esrar imal eden 29 kişi jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Zanlılarla birlikte 387 kilo esrar ve çeşitli silah ele geçirildi. Polis helikopterinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan zanlıların, ürettikleri esrarı torbacılar aracılığıyla sattırdıkları belirlendi.



Sakarya Valisi Hüseyin Atak, beraberinde il Emniyet Müdürü Faruk ünsal, Jandarma Alay Komutanı Albay Ramazan Akça ile birlikte bugün saat 11.00'de Emniyet Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyerek operasyonla ilgili açıklama yaptı. Vali Hüseyin Atak, polisin sokak satıcılarına yönelik 6 ay önce başlattığı operasyon kapsamında yakalananların verdikleri ifadelerin ardından, Hendek İlçesi'nde operasyon yapıldığını belirtti. Vali Atak, Hendek ilçesinde oturan O.Y. (29) ve S.Y. (27) adlı iki kardeşin elebaşılığını yaptığı şebekenin, ilçenin Sivritepe Köyü'nde ormanlık alandaki hazine arazisine hintkeneviri ektiklerinin belirlendiğini anlattı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na ait helikoterle keşif çalışması yapıldıktan sonra il Jandarma komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu kampa baskın yaptığını, 29 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Vali Atak, bu kişilerle birlikte 387 kilo esrar, 2 av tüfeği ve mühimmat, 1 7.65 çapında tabanca 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca da ele geçirildiğini açıkladı.



Gözaltına alınan 29 kişiden 16'sı sorgulamalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 13 kişi yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

