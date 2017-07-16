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Esra Özakça: Herkes yapabileceğini yapmalı, açlık grevi kritik noktada

Esra Özakça, eşi Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in tutuklanmasının ardından açlık grevine başlamıştı

16 Temmuz 2017 13:51

KHK'yla ihraç edilmelerinin ardından "işimi geri istiyorum" talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde oturma eylemine başlayan, talepleri karşılanmayınca bu eylemi açlık grevine dönüştüren ve grevlerinin 75'inci gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, bugün açlık grevlerinin 130'uncu gününde. Eşi Özakça ve Nuriye Gülmen'in tutuklanmasının ardından açlık grevine başlayan ve geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla ev hapsine mahkum edilen Esra Özakça, "Herkes yapabileceğini artık yapmalı, açlık grevi çok kritik bir noktada" dedi.

Sol'da yer alan habere göre Esra Özakça, açlık grevini sürdürdüğü evde açıklamada bulundu.

Özakça, "Sokak ortasında işkence gördük, sokak ortasında zehirlenmeye çalışıldık ama her zaman direnişi seçtik. Buna kılıf olarak ev hapsi kararı verildi" diyen Özakça, "Herkes yapabileceğini artık yapmalı, açlık grevi çok kritik bir noktada" ifadelerini kullandı.

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