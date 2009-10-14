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Yaşam

Esra Kartel'in zanlısı yakalandı

Cinayeti itiraf eden zanlının, 2003 yılında eski sevgilisini de aynı yöntemle öldürdüğü iddia edildi.

14 Ekim 2009 03:00

İstanbul Nişantaşı'nda bir otomobilin içinde telle boğularak öldürülen Esra Karsel'in katil zanlısı gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden zanlının, 2003 yılında eski sevgilisini de aynı yöntemle öldürdüğü iddia edildi.

Gözaltına alınan Eyüp Gökhan'ın Karsel'i öldüren kişi olduğunun kesinleştiğini belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu süren zanlının bir hafta önce bir otomobil içerisinde Esra Karsel'i kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Zanlının, Üsküdar Bağlarbaşı Kahramanoğlu Sokak üzerinde 2003 yılı Aralık ayında birlikte yaşadığı hemşire sevgilisi İlknur Degirmenciler'i boğarak öldürmek suçundan tutuklandığı ve tutuklu bulunduğu Çorum Yarı Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar ettiği iddia edildi.

Zanlının, bugün adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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