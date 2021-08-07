Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

Ankara'da, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un, 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklama kararında Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin, Uygun'un DNA profilleriyle uyumlu olduğu da belirtildi.

Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, evdeki diğer iki kişiyle gözaltına alınmış, dün ise tutuklanmıştı.