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"Esra Erol'un stüdyodan kovduğu gelin adayına Flash TV'den sunuculuk teklifi"

Nevruz, dün kendisi için gelen talipleri görmek istemediğini belirterek paravanı açtırmayacağını söylemişti

10 Mart 2016 19:33

Dün Esra Erol tarafından stüdyodan kovulan gelin adayı Nevruz'a, izdivaç programı sunması için Flash Tv'den sunuculuk teklifi geldiği iddia edildi.

Esra Erol, gelin adayını stüdyodan kovdu

 

Medyaradar'da yer alan habere göre; son dönemlerde izdivaç programlarının en gözde isimlerinden biri olan Nevruz, dün kendisi için gelen talipleri görmek istemediğini belirterek paravanı açtırmayacağını söylemişti. Bunun üzerine sinirlenen Esra Erol da Nevruz'u yayından kovmuştu. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a izdivaç programında sunuculuk yapabileceğini söyleyen Nevruz'a Flash TV'den program teklifi geldiği ve skandallarıyla ünlü gelin adayının da bunu kabul ettiği öne sürüldü.

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