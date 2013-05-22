Esra Erol'un eşi hapis cezasına çarptırıldı



2005 yılında polise başvuran İzmirli iş kadını Sıdıka Dişe, maddi menfaat temin etmek isteyen kişilerin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini, evinin kapısının kurşunlandığını belirtip, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmanın ardından, aralarında, bir televizyon kanalında evlilik programı sunan Esra Erol’un eşi Ali Özbir, amcası Yusuf Özbir ve Meral Özacar’ın da bulunduğu 13 kişi hakkında ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, nitelikli yağmaya teşebbüs etmek ve tehdit’ suçlarından dava açtı. Sanıklardan Meral Özacar tutuklandı.

'Ölümle tehdit edenlerden şikayetçi oldum'

İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Meral Özacar ile tutuksuz 12 sanığın avukatları katıldı. Daha önceki duruşmada ifade veren Sıdıka Dişe, Türk Arnavut İş Konseyi Başkanı olan eşi Selahattin Dişe’nin 1997 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdiğini, onun ölümün ardından kalan işyerleri ve gayrimenkulleri yönetmeye başladığını söyledi. Dişe, "Suç örgütü beni telefonla arayıp, Alsancak’ta bir pastanede buluşmayı istedi. Oraya gittiğimde Meral Özacar ve yanındaki örgüt üyesi sert bir dille beni tersledi. Eşimin ortaklık yaptığı Arnavut kökenli bir kadının verdiği 1.5 milyon dolar parayı onlara vermemi istediler. Ben kendilerine eşimin bu kişiden herhangi bir para almadığını, eşimin yaptığı işlerden haberim olduğunu söyledim. Kendilerine herhangi bir para vermeyeceğimi belirttim. Evimin kapı zili çaldı, ardından kurşunlandı. Kısa bir süre sonra bir erkek telefonla arayıp, "Bugün kapına kurşun sıktık, yarın kafana kurşun sıkacağım’ diyerek telefonu kapattı. Ben de emniyete gidip, ölümle tehdit edenlerden şikayetçi oldum" dedi.

Tutuklu sanık Meral Özacar ise yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Özacar, "Ben hiç kimseden para ya da maddi çıkar sağlayacak hiçbir şey almadım. Aksine kendim mağdur oldum. Sıdıka Dişe’ye karşı yağma suçunu işlemedim, asla ona karşı şiddet içeren bir davranışta bulunmadım. Bulunsaydım kendisi beni arayıp şurada burada buluşalım demezdi, kendisiyle sürekli buluştuk, görüştük. Çete içerisinde hiçbir zaman bulunmadım. Elime bugüne kadar silah almadım, kullanmadım. Ben sadece alacağımın takibini yaptım, bunu da avukatlar aracılığı ile yaptım. Asıl mağdur benim. Ben kimseye karşı olumsuz davranışta bulunmadım. Ciddi sağlık proplemlerim var. Daha önce suç işlemediğim gibi iyi niyetimin kurbanı oldum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Esra Erol’un eşi Ali Özbir de daha önceki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Sanıklardan 7'sine ceza



Mahkeme heyeti yargılama sonunda, sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi. Meral Özacar’ı 11 yıl 2 ay, Alper Özbir ve Muhsin Kaynar’ı 7 yıl 5’er ay, Tulül Alatürk’ü 6 yıl 2 ay 5 gün, Metin Öner’i 3 yıl 25 gün, Yusuf Özbir ve Ali Özbir’i 1 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların bereatlerine, Muhsin Kaynar ve Alper Özbir hakkında yakalama ve tutuklama kararı verip, davayı bitirdi. Ceza alan sanıkların avukatları kararı temyiz edeceklerini söyledi.