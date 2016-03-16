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Esra Erol’dan Nevruz Hanım’a: Ağzından çıkanı duyuyor musun sen!

Erol, Nevruz Hanım'ı stüdyodan kovmuştu

16 Mart 2016 22:07

Esra Erol, daha önceden kendisine talip olan bir damada paravan açtırmamakta ısrar ettiği için stüdyodan kovduğu gelin adayı Nevruz Hanım’la tekrar tartıştı.  Nevruz Hanım kendisine gelen damat adayını iki evlilik yaptığı için reddetti. Damat adayına 'iki evlilik yapmışsınız, üçüncüyü ne yapacaksınız?' diye soran Nevruz Hanım, stüdyoda gerginlik yaşanmasına neden oldu. Esra Erol, Nevruz Hanım'a 'Ağızdan çıkanı duyuyor musun sen. O zaman ben beğenirsem, hissedersem olabilir demelisin, senin kriterin yok kardeşim' diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan olayın videosu şöyle:

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