Esra Erol'dan Hürriyet yazarına: Ne söylese boş!

Sunucu Esra Erol, kendisine yönelik olarak "Günlük 80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok 'Bu işi yapmayacağım', yok 'Çamurla yaşayamam' falan diyorsunuz. Lütfen yapma Esra. Ya işi bırak ya sessiz kal" diyen Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na tepki gösterdi. Erol, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Bir taraftan tv diğer taraftan tv yazarlığı yapanlar var. Nasıl oluyorsa! Onlar zaten ne söylese boş" dedi.

Cengiz Semercioğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Kanun hükmünde kararname ile (KHK) izdivaç programlarını yayından kaldırılabiliriz" açıklamasının ardından "Bu çamurla yaşayamam" diyen sunucu Esra Erol'u eleştirmişti. "Kimse silah zoruyla sana bu programı yaptırmıyor. Bu tartışmalar yeni değil ki. Bu kadar nefret ettiysen işten, keşke sezon başında sözleşmeni uzatmasaydın, 'Ben bu işi yapmak istemiyorum' deseydin" diyen Semercioğlu, "Günlük 80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok 'Bu işi yapmayacağım', yok 'Çamurla yaşayamam' falan diyorsunuz. Lütfen yapma Esra. Ya işi bırak ya sessiz kal" ifadesini kullanmıştı.

Esra Erol: Ben o çamurla yaşayamam!

"Niyet okuyanlar, hayatı okuyamazlar. Hele hele beni hiç okuyamazlar. Onlara ilim, irfan dilerim" diyen Erol'un sosyal medya paylaşımları şöyle:

Ne olmuştu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kişi, izdivaç programlarıyla ilgili olarak şikayetlerini iletmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Desti İzdivaç" programına 4 uyarı, 3 idari para cezası, "Zuhal Topal'la İzdivaç" programına 5 uyarı, 1 idari para cezası, "Su Gibi" programına 7 uyarı, 5 idari para cezası, "Seda Sayan Show" programına 6 uyarı, 9 idari para cezası, "Evleneceksen Gel" programına 7 idari para cezası, "Esra Erol'la İzdivaç"a 6 uyarı ve 14 idari para cezası, "Songül Karlı ile Evlilik Yolunda" isimli programa da 1 idari para cezası verildiğini açıklamıştı.

Son olarak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa şikayetler geliyor. Çalışmalar son noktada" diyerek izdivaç programlarının KHK ile yayından kaldırılabileceğini ifade etmişti.

Kurtulmuş'un söz konusu açıklamasına ilişkin bir yazı kaleme alan Cengiz Semercioğlu, "KHK ile program yasaklanmamalı" başlığıyla yayımlanan (18 Mart 2017) yazısında şu ifadelere yer vermişti:

Benim geçen ay yazdığım şeyi önceki gün RTÜK hayata geçirdi, evlilik programları için kanallara ‘ağırlaştırılmış’ ceza kesti.

Daha önceki ceza, kanalların aylık reklam gelirinin yüzde 1’i şeklinde uygulanıyordu.

Önceki gün evlilik programları yüzünden 6 kanala kestiği cezada RTÜK bu oranı yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkardı.

Bu yüzde 100 zam demek ve çok ağır bir ceza.

Şubat ayında reklam geliri 30 milyon lira olan bir kanalın 600 bin lira ceza ödemesi demek bu...

Kanal bu cezayla evlilik programından elde ettiği gelirin 600 bin lirasından oldu.

Yıl içinde böyle 6-7 ceza daha yerse zaten kanalın o programı sürdürebilmesine

imkan yok.

Çünkü RTÜK’e ödeyeceği ‘ağırlaştırılmış’ ceza da izdivacın gider kalemine yazılacak ve program eksiye düşecek.

Ben mayıs-haziran gibi böyle ağırlaştırılmış bir-iki ceza daha bekliyorum kanallara...

Böylece bu sezon izdivaçlardan zarar etmiş olacaklar.

Yeni yayın döneminde bu formatları akıllarından bile geçiremeyecek duruma gelecekler.

Kanallar eksiye düştükleri hiçbir programı devam ettirmezler.

Yapma Esra...

Esra Erol, benim sevdiğim ve programlarına verdiği emeği her zaman alkışladığım bir arkadaşım.

Ama her seferinde yaptığı “Ben bu programı bırakacağım. Ben bu çamurun içinde yer almam” türünden açıklamaları inandırıcılığını kaybetti artık.

Fox TV’de olduğu yıllardan beri evlilik programı sunmayacağını söylüyor, hatta o dönemde ufak çaplı bir değişikliğe bile gitmişti.

Ama baktı olmuyor, yeniden ‘hard core’ izdivaca döndü, hatta üzerine bir de atv’ye transfer oldu.

İstemiyorsan yapma sevgili Esra...

Kimse silah zoruyla sana bu programı yaptırmıyor.

Bu tartışmalar yeni değil ki. Bu kadar nefret ettiysen işten, keşke sezon başında sözleşmeni uzatmasaydın, “Ben bu işi yapmak istemiyorum” deseydin.

Günlük

80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok “Bu işi yapmayacağım”, yok “Çamurla yaşayamam” falan diyorsunuz...

Lütfen yapma Esra... Ya işi bırak ya sessiz kal...