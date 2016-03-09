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Esra Erol, gelin adayını stüdyodan kovdu

“Damat adayına paravanı açtırmayacaksan, ben de bu karşılaşmayı yapmıyorum”

09 Mart 2016 22:11

Esra Erol, ATV'de yayınlanan evlilik programında Nevruz Hanım'ı stüdyodan kovdu. Erol, “Damat adayına paravanı açtırmayacaksan, ben de bu karşılaşmayı yapmıyorum” dedi ve gelin adayını salondan çıkarttı.

Erol'la programında gelin adayı Nevruz hanım stüdyoda kendisine yapılan eleştirilere sinirlendi. “Damat adayları gelmesinler, ben m diyorum gelsinler diye, bu ikinci geleni istemiyorum. Gelse de paravanı açtırmayacağım” diyen Nevruz Hanım’a Erol, “Damat adayına paravanı açtırmayacaksan, ben de bu karşılaşmayı yapmıyorum” dedi ve gelin adayını salondan çıkarttı.

ATV ekranlarında yaşanan olayın videosu şöyle:

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