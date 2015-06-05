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Esra Elönü: Zılgıt çeke çeke defolun, 'katil Erdoğan' demek için kendi kendinizi patlatmışsınızdır!

‘Demirtaş'ın sazı mı patlamış!! Anlamadım’

05 Haziran 2015 23:38

HDP’nin Diyarbakır mitinginde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 100'ün üzerinde kişinin yaralandığı patlamayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Haber7.com yazarı Esra Elönü, “Ya zılgıt çeke çeke defolun. Sırf Katil Erdogan demek için kendinizi patlatmışsınızdır siz. Siz Yasin* kadar ölemezsiniz” dedi.

HDP'nin Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde, saat 17:55 sıralarında patlama oldu. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlama, milletvekili adaylarının konuşmasının sona erdiği ve Eşbaşkan Selahattin Demirtaş'ın konuşma yapmak için sahneye çıkacağı esnada gerçekleşti. Patlamanın "trafodan kaynaklandığı" açıklamasını Enerji Bakanı Taner Yıldız yalanladı. Yıldız, "Patlama trafodan kaynaklı değil, dışarıdan bir müdahale söz konusu" dedi.

Patlama sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, Twitter hesabından açıklamalar yapan Esra Elönü, saldırının HDP tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Esra Elönü’nün patlamayla ilgili attığı ‘tweet’ler şöyle:

 

* Kobanê eylemleri sırasında Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken 3. kattan atılarak katledilen Yasin Börü – T24

 

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