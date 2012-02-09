Esra Balamir'e 'Sevişelim mi' diyen şoföre 9 yıl hapis



T24 - Şarkıcı Esra Balamir'e 'Sevişelim mi?' diyen kamyon şoförüne, 9 yıl hapis istendi.





Esra Balamir trafikte kendisini kamyonuyla sıkıştırarak “Sevişelim mi?” deyip, daha sonra da arabasının sol arka çamurluğunu kıran kamyon şoförü Fehmi Bülent E.’den şikâyetçi oldu. Savcılık, şoför hakkında “mala zarar verme, tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve hakaret” suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Esra Balamir’in 20 Haziran 2011 günü saat 00.10 sıralarında yalnız başına Sarıyer’den evine doğru gitmekte olduğu anlatıldı.





