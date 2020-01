'Esprili ve canlı genç' Can Bonomo

The New York Times, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve yedinci olan Can Bonomo'yu sayfalarına taşıdı. New York Times'ta yer alan röportajda "Bonomo, yarışmayı kazanamamasına rağmen Bakü'deki yarışma için inşa edilen muazzam sahnede en çok etkileyen şarkıcılardan biriydi" dendi.



Bonomo'nun Karayıp Korsanlar ve Ali Baba ve Kırk Haramiler esintileri taşıyan bir kostümle yarışmada sahne aldığının belirtildiği yazıda, Bonomo "esprili ve canlı Türkiyeli genç" olarak tanıtıldı. Bonomo, "En çılgın Eurovision deneyiminiz neydi" sorusuna, Eurovision'da çılgınca birçok şey yaşadığını ama yarışmanın tüm Avrupa'da haddinden fazla abartıldığını söyledi. Bonomo, ABD'li sanatçılardan etkilenip etkilenmediği sorusuna yönelik ise, pop müzik dinlemediğini her zaman rock 'n' roll dinlediğini söyledi.



İngilizce yazmaya hazır değilim



"Eurovision'dan sonra ne geliyor? Daha fazla İngilizce şarkı bekleyebilir miyiz? ABD'de bir konser vermeyi ister misiniz?" yönündeki sorular üzerine Bonomo, ABD'de konser vermekten kesinlikle memnun olacağını belirtirken, şarkı sözleri konusunda, güçlü ve duygusal bir etkisi olan kendi sözlerini yazmak istediğini ve henüz İngilizce yazmaya hazır olmadığını söyledi.



"Eurovision'u sizin müziğinizin Doğu Avrupa kökenli Yahudilerin geleneksel düğün müziği klezmeri hatırlattığını söyleyen bir grup Yahudi ile izledim. İzmir'de büyürken klezmer sizi müzikal anlamda etkiledi mi?" sorusuna Bonomo, "Türkiye müziği, klezmer müziği ile birçok enstrümanı paylaşıyor. Ancak, yaptığım müziği İstanbul müziği olarak tanımlamayı tercih ederim" yanıtını verdi.



İkinci albüm yolda



"Eurovision yüzünden ikinci albümümün kayıtlarını erteledim. Geç olsun güç olmasın. Şimdi kayıtlara başladık" sözleriyle yeni albüm müjdesi veren Bonomo, Türkiye'deki ünlü yazar ve şairlerin desteğini aldığını söyleyerek, birkaç ay içinde bir de şiir kitabı çıkaracağını sözlerine ekledi.