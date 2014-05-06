ESP tüm araçlarda zorunlu oluyor!

Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında kasım ayında itibaren tüm binek ve hafif ticari araçlarda ESP ile lastik basınç kontrol sisteminin kullanılması zorunlu oluyor.

İlk kez 1990'lı yıllarda sadece üst sınıf otomobillerde kullanılmaya başlanan elektronik denge sistemi (ESP), araçların yolda kaymasından kaynaklanan kazaların yüzde 80'ini önleyip, hayat kurtarınca yaygınlaştı.





Avrupa Birliği'nde zorunlu

Günümüzde satılan araçların çok büyük bölümünde kullanılan ABS ve ESP sistemleri, ülkemizde kasım ayından itibaren zorunlu hale geliyor. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde binek otomobiller ve 1.3 tonun altındaki hafif ticari araçlarda zorunlu hale gelecek ESP dışında, aynı şekilde lastik basınç kontrol sistemi de standart donanıma eklenmek zorunda.

ESP ve lastik basınç kontrol sistemi ülkemiz pazarında satılan araçların önemli kısmında üst donanım paketlerinde sunuluyor. bugün için özellikle hafif ticari araçlarda isteğe bağlı olarak alınabilen ve pek tercih edilmeyen bu iki sistem zorunlu hale gelince en alt donanımda bile kullanılacak.



Maliyeti bin 500 lira



ESP'yi standart donanıma eklemenin maliyeti ortalama bin TL'yi bulurken, lastik basınç kontrol sistemi içinse yaklaşık 500 TL ödemek gerekecek. Her iki güvenlik donanımının araç başına maliyeti ortalama satış fiyatının yaklaşık yüzde 3'ünü bulacak.



Güvenli sürüş lastikte başlıyor



Standart hale getirilen lastik basınç kontrol sistemi, özellikle ticari araçlarda hayati önem taşıyor. Sürücü lastik basınçlarındaki azalmayı veya patlayan lastiği ekranında anında görüp, gerekli müdahaleyi yapabiliyor. Tam yüklü ticari araçlardaki devrilmelerin önemli kısmı, lastik basınçlarındaki sorundan kaynaklanıyor.



ESP nedir?



Elektronik Stabilite Programı (ESP), sadece kaygan yollarda değil, taşıtların virajlara çok hızlı girdiği durumlarda da yolda kalmasına yardımcı olarak çoğu zaman ciddi sonuçlar doğuran kayarak yoldan çıkma ile sonuçlanan kazaları önlüyor. Araç üzerinde her zaman aktif durumda olan ESP sistemi, işlemcisi ESP sensörlerinden gelen bilgiyi saniyede 25 defa kontrol ediyor ve aracın gerçek yönünden saptığı veya kritik bir durum olup olmadığını hesaplıyor. Sistem araç tekerlerine giden motor gücünü azaltıyor, dengeyi sağlamak için her araç tekeri ile farklı frenleme gerçekleştiriyor ve aracı yolda tutuyor.