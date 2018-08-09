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Eşofman astarı ve ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- Van Ferit Melen Havalimanı'nda İranlı yolcu M

09 Ağustos 2018 15:05

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- Van Ferit Melen Havalimanı\'nda İranlı yolcu M.F\'nin eşofman astarı ve ayakkabı tabanında 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi. M.F, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van\'dan Ankara\'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı\'na gelen İran uyruklu M.F., kontrol noktasından geçerken, X-Ray cihazı alarm verdi. Bunun üzerine M.F.\'nin detaylı üst araması yapıldı. Aramada, M.F.\'nin eşofman astarı ve ayakkabı tabanına zulalanmış 6 şeffaf poşet içerisinde toplam 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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