-Esnaftan patlamaya bayraklı tepki ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Başkentte dün patlamanın yaşandığı Kumrular Sokak'ta hayat yeniden normale dönerken, esnafın dükkanlarına bayrak astıkları görüldü. Kentin en işlek yerlerinden biri olan Kumrular'da, kaybettikleri arkadaşlarının acılarını yüreklerine gömen esnaf, Türk bayrağı astıkları dükkanlarını erkenden açtı. Çok yakından tanıklık ettikleri patlamaya ilişkin ayrıntıları birbiriyle paylaşan esnaf, bir yandan da bu tür saldırılara karşı boyun eğmeyeceklerini belirtiyor. Öte yandan patlamanın şiddetiyle yolda oluşan çukurun asfaltlandığı, camları kırılan ev, dükkan ve araçların belediye ekiplerinin gün boyunca süren yoğun çalışmasıyla onarıldığı görüldü. Kumrular Sokak'ta çalışan bir otopark görevlisi, esnafın, patlama sesinin duyulmasından sonra yol üzerinde bulunan yaralıları taşımak için büyük dayanışma gösterdiğini ifade etti. -24 saat geçmeden yaralar sarıldı- Esnaf Murat Özşahin, patlama sonrası ortalığın savaş alanına döndüğünü ancak 24 saat geçmeden yaraların sarıldığını ifade etti. Özşahin, ''Mağazamızı açtık, bayrağımızı astık. Bizi böyle şeyler yıldıramaz. Herkes burada işinin başında. Bunları da görsünler'' dedi. Başka bir esnaf ise ''Bunlar böyle yaptılar, biz kenara kaçalım'' gibi bir düşüncenin çözüm olamayacağına işaret ederek, hayatını kaybeden ve yaralanan insanlar nedeniyle büyük bir acı yaşadıklarını ancak bu tür saldırılara karşı Türk milletinin hep birlik içinde olacağını vurguladı. Bu arada Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, patlamanın etkisiyle büyük hasar gören binaya çiçek bıraktı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tanık, olay yerine çok yakın bir yerde bulunan Mimar Kemal İlköğretim Okulu'nda dün hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Öğrencilerin hiçbir yara almadan, güvenli bir şekilde okuldan uzaklaştırıldığını anlatan Tanık, sadece 30 civarında camın kırıldığını bildirdi.